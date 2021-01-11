Украина В Кабмине задумались над снижением тарифов на газ: Шмыгаль озвучил два варианта

2021-01-11 22:05 175

 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

Министерство энергетики предлагает формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину". В этом варианте ожидается существенное снижение тарифов и нивелирования попыток спекулянтов сохранить сверхприбыль в условиях формирования новых европейских правил.

В то же время "Нафтогаз" предлагает усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. В результате этого варианта ожидается усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

На совещании правительство также сформировало механизм для снижение цены за транспортировку газа. Будут проверены все газопоставщики, у которых сейчас самые высокие тарифы.

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