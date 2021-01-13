Украина Метро Киева за год пандемии перевезло почти в два раза меньше пассажиров

2021-01-13 11:10 112

Как сообщили в КГГА, за год столичной подземкой воспользовались 279 млн 484 тыс. пассажиров, что почти на 216 млн меньше, чем в предыдущем году. 

"Самой загруженной в 2020 году осталась станция "Академгородок". За год ею воспользовались 12,5 млн киевлян и гостей столицы. Следующей по пассажиропотоку является "Лесная" – 11 млн 560 тыс. пассажиров", - отметил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

А вот меньше всего пассажиров традиционно зафиксировано на станции "Днепр" – 555 тыс. Всего "красная" линия из 18 станций перевезла почти 114 млн человек.

Вторая по загруженности - "синяя" линия. В прошлом году ею воспользовались 97,7 млн пассажиров. Самый большой пассажиропоток был на станции "Минская" – 9,3 млн, минимальный – на "Почтовой площади" – 2,6 млн пассажиров.

"Зеленой" линией метро за год воспользовались 67,8 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" – 7,8 млн пассажиров и "Выдубичи" – 6,7 млн пассажиров. Меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" – 1 млн 50 тыс. пассажиров.

Напомним, на время январского карантина киевское метро работает в обычном режиме. Некоторые станции могут быть ограничены на вход, чтобы избежать большого скопления людей.

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