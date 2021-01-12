Украина Старый Новый год: традиции, обряды праздника, что можно и нельзя делать

2021-01-12 20:00 56

Старый Новый год — праздник сравнительно «молодой» – ему всего лишь около 100 лет.

Однако этот день уникальный. Только в части стран постсоветского пространства празднуют этот, по сути, светский праздник, привязаный к юлианскому календарю, которым ныне пользуется только Православная церковь. Впрочем, стоит отметить, что этот день выпадает 14 января, когда отмечают Васильев день, так что предпосылки к празднованиям в этот день более древние.

В церковно-народном календаре с этим днем связано множество обычаев, суеверий и примет. Каких именно, читайте подробнее в материале АиФ.uа.

Обычаи и традиции

В канун Старого Нового года отмечают Щедрый вечер. Это было связано с тем, что на ужин подавали кутью, которая, в отличие от рождественской кутьи, была сдобрена жиром или салом, то есть была щедрой (непостной).

Кутью на Щедрый вечер варили тоже особым образом – в назначенный час, ночью, с заговорами, если она получалась правильной, ее съедали, а если нет – выливали в реку, чтобы она забрала с собой все беды.

Вареники на Старый Новый Год принято делать с сюрпризами – что кому достанется, то и нужно ожидать в этом году. Так, нитка – к дороге, денежка – к богатству, пуговица – к обновкам, сахар – к сладкой жизни, перец – к острым ощущениям, фасоль – к детям, а мука – к мучениям.

Еще на Старый Новый Год принято печь пироги, блины, лепить вареники и угощать всех тех, кто пришел вечером в дом к с песнями, плясками и представлениями.

Наутро люди выходили сжигать снопы, так называемые «дидухи», и прыгали через костер. После этого можно ходить по домам и «посевать» новый год, новое благополучие, новое счастье. Зерна, которыми «посевали» не сметали веником, а бережно собирали, а весной смешивали с зернами для посева.

На Старый Новый год также принято мириться, улаживать конфликты, просить прощения. Причем отказать в примирении или в прощении ни в коем случае нельзя.

Незамужние девушки в канун Старого Нового года гадают на женихов, замужние же, сопоставляя погодные условия, предсказывают погоду на весь год.

Запреты и предписания

В Новый год не давали денег в долг, чтобы в течение года в них не было недостатка. Получить же деньги в этот день считалось большой удачей — это предвещало прибыль в новом году.

Вечером 14 января для встречи Нового года нужно надеть хорошую новую одежду. В старину существовало убеждение, если проводить старый год и встретить новый как можно веселее, то он пройдет счастливо.

Также считалось, что 14 января первым в дом должен войти мужчина, тогда год выдастся благополучным, если войдет женщина — это к беде.

В канун Старого Нового года есть птицу или рыбу опасно – счастье улетит или уплывет из дома, а вот блюда из свинины разрешаются – она притягивает в дом счастье.

Вечером 13 января у парней есть возможность повторить попытку и прислать сватов к той девушке, от которой уже был получен отказ.

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