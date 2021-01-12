Мир Трамп отреагировал на угрозу импичмента

2021-01-12 20:30 84

Объявление импичмента вызовет "невероятный гнев", считает Трамп. Действия демократов он называет "величайшей охотой на ведьм".

Президент США Дональд Трамп во вторник, 12 января, прокомментировал планы демократов снова объявить ему импичмент, назвав это продолжением "величайшей охоты на ведьм".

"Мы не хотим насилия. Думаю, импичмент вызовет невероятный гнев", - сказал Трамп перед отбытием в Техас.

Также он прокомментировал действия соцсетей, направленные против него.



"Я никогда не видел столько негатива от действий IT-компаний, как сейчас. Большие технологии делают ужасную вещь с США", - сказал Трамп.



Также он отметил, что его слова в момент митинга перед Капитолием были "совершенно уместны".



При этом президент не стал отвечать на вопрос о возможности уйти в отставку.

Накануне на сайте палаты представителей США опубликована резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

По данным СМИ, демократы Палаты представителей планируют провести голосование по импичменту Трампа 13 января.

Как сообщалось, 6 января, в Вашингтоне произошли беспрецедентные беспорядки , в ходе которых сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США. Во время беспорядков погибло четыре человека - одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания. Позже также скончался один из офицеров полиции, охранявших здание.

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