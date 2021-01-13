Украина Платить за газ можно на 41% меньше, как это сделать: "Самые низкие тарифы у..."

2021-01-13 17:30 406



Украинцам объяснили, как они могут экономить до 40% при оплате газа

В январе 2021 года минимальный тариф на голубое топливо для бытовых потребителей составляет 6,99 грн, а максимальный - около 10 гривен.

Но даже без пересмотра тарифов украинские семьи могут платить за газ на 40% меньше, самостоятельно выбирая выгодного поставщика услуг.

Если семья пользуется только газовой плитой и живет в многоквартирном доме, то разница при оплате будет незначительной. Если же, к примеру, дом отапливается газом, то экономия может составить несколько сотен гривен в месяц.

Если на отопление семья расходует около 150 кубов в месяц, с минимальным тарифом – это 1 048 грн, а с максимальным – 1486 грн. То есть, при смене поставщика услуг украинцы могут экономить до 400 грн в месяц.

Самые низкие тарифы на газ сейчас у компаний "Газ АП" и "Megawatt" - 6,99 грн/куб и 7,05 грн/куб соответственно.

А разница в существующих тарифах по состоянию на январь 2021 года составляет 41%, поэтому чтобы платить меньше - украинцам достаточно сменить своего поставщика.

Также глава Кабмина Денис Шмыгаль предупреждал, что в ближайшее время бытовым потребителям снизят тарифы на газ.

По его словам, у Минэнерго и "Нафтогаза" есть стратегия, которая якобы приведет "к снижению платежек для людей".

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