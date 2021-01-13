Украина Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

2021-01-13 18:00 84

 

Кабинет министров направит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления. Соответствующее поручение глава Кабмина Денис Шмыгаль дал Министерству социальной политики и Министерству финансов.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Учитывая то, что был установлен единый тариф на электроэнергию с 1 января, поручаю Министерству социальной политики и Министерству финансов направить механизм субсидирования, который поможет людям, которые используют электроэнергию для отопления своих домов", - отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что из-за увеличения тарифов в январе вырастут и субсидионные выплаты для людей.

"В Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг, средний размер 1600 гривен", - отметил премьер и добавил, что правительство значительно упростило доступ к получению таких субсидий.

Напомним, 1 января постановление КМУ об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

subscriber subscriber

Еще по теме

В Кабмине срочно нашли два способа заметно снизить тарифы на газ для населения

2021-01-13 08:11 945

В Киеве повышают тарифы на отопление и воду

2021-01-12 16:38 182

В Кабмине задумались над снижением тарифов на газ: Шмыгаль озвучил два варианта

2021-01-11 22:05 1659

Зарплаты украинцам внезапно решили пересчитать, что задумали в Раде: "В почасовом размере..."

2021-01-11 20:30 13272

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам упростили получение британской визы: подробности

2021-01-13 22:00 49

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как реализуют план Кабмина по снижению цен

2021-01-13 20:00 84

Синоптик рассказала о погоде в Украине за день до наступления 20-градусных морозов

2021-01-13 19:30 294

Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления

2021-01-13 18:00 84
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам упростили получение британской визы: подробности 2021-01-13 22:00 49
Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как реализуют план Кабмина по снижению цен 2021-01-13 20:00 84
Синоптик рассказала о погоде в Украине за день до наступления 20-градусных морозов 2021-01-13 19:30 294
Кабмин предоставит субсидии украинцам, использующим электроэнергию для отопления 2021-01-13 18:00 84