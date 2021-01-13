Украина Украинцам упростили получение британской визы: подробности

2021-01-13 22:00 49

Речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство пока нет. А единственной проблемой для свободного въезда в Евросоюз является пандемия коронавируса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме, однако об их отмене пока речи нет. При этом в ближайшем будущем гражданам Украины станет проще получать визы для поездки в Великобританию, у которой визовый режим один из самых суровых в мире. Об том глава МИД рассказал в интервью Обозревателю.

"В Британии один из жесточайших визовых режимов в мире. Но назовем вещи своими именами - британцы не готовы идти на безвиз, но они готовы к диалогу относительно мобильности для упрощения визового режима. Реальная перспектива следующая: визы останутся, но получать их станет проще", - заявил Кулеба.

Он добавил, что в декабре 2020 года встречался с послом Великобритании и отметил, что "необходимы действенные шаги с британской стороны на ближайшую перспективу".

Что касается свободных поездок в страны ЕС в этом году, то, подчеркнул Кулеба, единственной реальной проблемой для въезда является пандемия коронавируса.

"Как только мы впишемся в их (стран Евросоюза, - ред.) критерии - а там ключевое это объем и динамика заболеваемости, - я вас уверяю, что все проблемы для безвиза сразу исчезнут", - заявил министр.

Напомним, что глава МИД назвал главную проблему украинского безвиза.

Ранее стало известно, что Украина ведет переговоры с 15 странами по трудовой миграции. Если есть основания для длительного пребывания в странах ЕС, то границу можно пересечь, отметил Дмитрий Кулеба.

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