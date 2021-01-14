Мир Компанию Маска обязали отозвать почти 160 тысяч электромобилей Model S и Model X

2021-01-14 11:40 70

Национальное управление дорожной безопасности (NHTSA) при Министерстве транспорта США направило письмо руководству компании Tesla с требованием отозвать 158 тыс. электромобилей из-за дефектов в блоке управления.

Как сообщает Reuters, речь идет об электромобилях Model S и Model X. В этих моделях глючат сенсорные дисплеи, что в NHTSA назвали "дефектом, связанным с безопасностью автотранспортных средств".

Данный дефект создает серьезные проблемы с безопасностью, включая потерю изображений с камеры заднего вида и резервной камеры.

По мнению аналитиков NHTSA, транспортные средства Tesla с таким дефектом могут столкнуться с нарушением работы системы автопилота и сигналов поворота из-за возможной потери звуковых сигналов, чувствительности водителя и предупреждений, связанных с этими функциями транспортного средства.

Неисправности сенсорного экрана также приводят к тому, что водители не могут использовать системы обогрева лобового стекла и размораживания, которые "могут уменьшить видимость водителя в ненастную погоду, увеличивая риск аварии".

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