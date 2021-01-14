Украина Европейский суд приступил к рассмотрению исков Украины к РФ касательно оккупированного Крыма

2021-01-14 12:41 42

14 января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иски официального Киева к РФ, которые касаются нарушения прав человека на оккупированном полуострове.

"Прежде чем рассматривать обвинения в административной практике, необходимо было подумать, обладает ли Россия ′′юрисдикцией", по смыслу статьи 1 Конвенции над Крымом с 27 февраля 2014 года и поэтому обладает ли она компетенцией для изучения приложения. Было установлено, что факты, на которые пожаловалось украинское правительство, подпадают под ′′юрисдикцию′′ России на основании эффективного контроля, который она осуществила на тот момент над Крымом", - сообщил замминистра юстиции, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ и Минюсте Иван Лищина.

При принятии решения суд принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей.

"Он (суд) также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях", - написал он.

Содержание межгосударственной жалобы Украина против России охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции. Таких, как, например: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливый суд, право на уважение частной и семейной жизни, свобода мысли, совести и религии, свобода выражения мнения и других.

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