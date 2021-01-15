Коронавирус Прогноз погоды: Украину сегодня снова накроют снегопады, температура упадет до – 11°C

2021-01-15 11:40 119

Синоптики предупредили, что 15 января на территории страны, кроме южных областей, ожидается снегопад и похолодание до - 11°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, сегодня в западных областях температура будет колебаться от -7°C до -11°C, на севере страны термометры покажут до -11°C.

В центральных регионах температура воздуха будет в пределах от -5°C до -7°C, на востоке страны составит от -4°C до -6°C, ночью - от -6°C до -8°C. В южных регионах днем ожидается от -4°C до +1°C, ночью столбики термометров упадут до -7°C.

В Киеве и области сегодня также ожидается снегопад, температура будет незначительно колебаться в пределах -9°C... -11°C.

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