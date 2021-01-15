Коронавирус Прогноз погоды: Украину сегодня снова накроют снегопады, температура упадет до – 11°C

2021-01-15 11:40 119

 Синоптики предупредили, что 15 января на территории страны, кроме южных областей, ожидается снегопад и похолодание до - 11°C.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, сегодня в западных областях температура будет колебаться от -7°C до -11°C, на севере страны термометры покажут до -11°C. 

В центральных регионах температура воздуха будет в пределах от -5°C до -7°C, на востоке страны составит от -4°C до -6°C, ночью - от -6°C до -8°C. В южных регионах днем ожидается от -4°C до +1°C, ночью столбики термометров упадут до -7°C.

В Киеве и области сегодня также ожидается снегопад, температура будет незначительно колебаться в пределах -9°C... -11°C.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Лютая зима с морозами до -23 испытает Украину, но уже известна дата потепления: "Ослабление ожидается..."

2021-01-14 21:30 6216

В Украине изменились правила оплаты медицинских услуг: подробности

2021-01-14 20:30 224

Школьные каникулы в Украине до конца 2021 года: что нужно знать и какие коррективы внес локдаун

2021-01-14 17:00 182

В Украине начали штрафовать за маску на подбородке, но накажут не нарушителя

2021-01-14 13:15 728

Еще новости в разделе "Коронавирус"

За сутки в Украине зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев

2021-01-15 12:43 35

Прогноз погоды: Украину сегодня снова накроют снегопады, температура упадет до – 11°C

2021-01-15 11:40 119

В Турции началась массовая вакцинация населения от коронавируса китайской вакциной

2021-01-15 10:14 84

Названы лекарства, которые смертельно опасны для зараженных коронавирусом

2021-01-15 09:39 343
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

За сутки в Украине зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения, лидирует снова Киев 2021-01-15 12:43 35
Прогноз погоды: Украину сегодня снова накроют снегопады, температура упадет до – 11°C 2021-01-15 11:40 119
В Турции началась массовая вакцинация населения от коронавируса китайской вакциной 2021-01-15 10:14 84
Названы лекарства, которые смертельно опасны для зараженных коронавирусом 2021-01-15 09:39 343