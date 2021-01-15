Коронавирус Власти Франции ввели жесткий комендантский час - с 18.00 и до 6.00 запрещено выходить из дома

2021-01-15 13:45 140

Французское правительство ввело по всей стране комендантский час, который будет действовать с 6 часов вечера до 6 часов утра. Решение вступит в силу с 16 января и продлится две недели.

Прибывающие во Францию туристы, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, который сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Но даже в этом случае им придется 7 дней находиться на самоизоляции после которой необходимо сделать еще один тест.

Как сообщает DW со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса, во время действия комендантского часа запрещено покидать свою квартиру по личным причинам. Магазины также должны закрываться в 18 часов. Школы продолжат работать, но занятия спортом в помещениях запрещены.

Сейчас ситуация в стране контролируемая, но не устойчивая. Власти признают, если ситуация ухудшится, новый локдаун будет введен без промедления.

Необходимость усиления ограничений Кастекс объяснил стремлением правительства сдержать распространение мутации коронавируса, которую сначала обнаружили в Великобритании.

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