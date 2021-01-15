Украина Для украинцев хотят ввести фиксированные годовые тарифы на газ - что и как изменится

2021-01-15 21:36 175

После волны массовых протестов из-за повышения тарифов на газ, свет, воду и отопление, правительству пришлось принимать срочные меры. Так, сегодня Кабмин разрабатывает механизм, которым цена на газ будет фиксироваться на год.

"Государственная компания Нафтогаз и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену", - рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ТВ.

По словам премьера, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребления, в связи с чем правительство ограничит предельную цену на газ.

"Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение", - отметил премьер.

Напомним, АМКУ и профильные министерства проверят факты возможного злоупотребления на рынке газа, также разрабатывается механизм регулирования тарифов на доставку газа.

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