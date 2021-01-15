Украина Путешествия во время пандемии: Для украинских туристов сегодня открыты 83 страны мира

2021-01-15 17:29 161

Из-за карантинных ограничений для граждан Украины сегодня закрыты многие страны ЕС. Тем не менее, в МИД уверяют, что украинцы имеют право въезда в 83 стран мира, несмотря на пандемию Covid-19.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает DW.

Министерство иностранных дел Украины и в дальнейшем работать над тем, чтобы, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности.

Министр также напомнил о интерактивную карту МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua, где можно узнать об условиях въезда или транзита через страны в ситуации пандемии.

По данным DW, обсуждение открытия ЕС границ для третьих стран, в том числе Украины, сможет начаться после анализа результатов вакцинации от коронавируса. В некоторых странах планируют выдавать Covid-паспорта. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Власти Франции ввели жесткий комендантский час - с 18.00 и до 6.00 запрещено выходить из дома

2021-01-15 13:45 182

Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев

2021-01-15 13:10 70

Евросоюз обновил список стран, гражданам которых скоро будет разрешен въезд

2020-12-18 14:46 343

Египет ужесточил требования для украинских туристов - как не испортить отпуск

2020-12-18 12:14 392

Еще новости в разделе "Украина"

Путешествия во время пандемии: Для украинских туристов сегодня открыты 83 страны мира

2021-01-15 17:29 161

В Украине изменились правила прекращения самоизоляции - что важно знать

2021-01-15 15:28 679

6,9 грн за куб газа: В Минэнерго озвучили пять способов снижения тарифов для населения

2021-01-15 14:46 182

фото Стартовал всеукраинский тарифный протест - люди перекрывают трассы и требуют снижения цены газа

2021-01-15 12:15 399
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Путешествия во время пандемии: Для украинских туристов сегодня открыты 83 страны мира 2021-01-15 17:29 161
В Украине изменились правила прекращения самоизоляции - что важно знать 2021-01-15 15:28 679
6,9 грн за куб газа: В Минэнерго озвучили пять способов снижения тарифов для населения 2021-01-15 14:46 182
фото Стартовал всеукраинский тарифный протест - люди перекрывают трассы и требуют снижения цены газа 2021-01-15 12:15 399