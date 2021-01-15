Украина Путешествия во время пандемии: Для украинских туристов сегодня открыты 83 страны мира

2021-01-15 17:29 161

Из-за карантинных ограничений для граждан Украины сегодня закрыты многие страны ЕС. Тем не менее, в МИД уверяют, что украинцы имеют право въезда в 83 стран мира, несмотря на пандемию Covid-19.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины", - сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает DW.

Министерство иностранных дел Украины и в дальнейшем работать над тем, чтобы, несмотря на все трудности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности.

Министр также напомнил о интерактивную карту МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua, где можно узнать об условиях въезда или транзита через страны в ситуации пандемии.

По данным DW, обсуждение открытия ЕС границ для третьих стран, в том числе Украины, сможет начаться после анализа результатов вакцинации от коронавируса. В некоторых странах планируют выдавать Covid-паспорта.

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