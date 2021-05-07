Коронавирус В Кабмине рассказали о введении паспортов вакцинации, необходимых для поездок в ЕС

2021-05-07 11:39

В Кабмине заявляют, что Украина технически готова к введению паспортов вакцинации, которые планируют ввести в Европе для путешествий. Об этом в эфире Украина 24 заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Мы технически готовы к их внедрению. Мы ждем решения Европейского союза - для того, чтобы полностью синхронизироваться с ними", - сказал он.

Министр добавил, что Украина готова делать документы как в электронном или бумажном виде, так и в формате QR-кодов.

Также Немчинов уточнил, что благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово к введению как паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов.

Министр пояснил, что иммунные паспорта, в отличие от паспортов вакцинации, содержат информацию о наличии антител у человека на определенный период, после преодоления коронавируса.