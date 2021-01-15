Мир Строительство газопровода Nord Stream 2 снова заморожено на неопределенный срок

2021-01-15 18:31 91

Завершение строительства трубопровода Северный поток-2 откладывается компанией-оператором Nord Stream 2 AG.

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта, завершающие работы по прокладке труб в Балтийском море откладываются на дольше. Вопреки ожиданиям, 15 января компания-оператор не возобновит работы по завершению строительства трубопровода.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работ в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб ", - сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Вместо этого они "сначала проверят техническое оснащение". Сколько времени это займет, сказать точно не смогли.

"Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда мы начнем прокладку труб до конца января или начала февраля", - сказал он.

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