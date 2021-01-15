Мир Строительство газопровода Nord Stream 2 снова заморожено на неопределенный срок

2021-01-15 18:31 91

Завершение строительства трубопровода Северный поток-2 откладывается компанией-оператором Nord Stream 2 AG. 

Как сообщает Handelsblatt со ссылкой на представителя оператора проекта, завершающие работы по прокладке труб в Балтийском море откладываются на дольше. Вопреки ожиданиям, 15 января компания-оператор не возобновит работы по завершению строительства трубопровода.

"У нас есть разрешение Датского энергетического агентства на начало работ в пятницу. Но это не означает, что мы снова начнем прокладку труб ", - сказал представитель Nord Stream 2 AG.

Вместо этого они "сначала проверят техническое оснащение". Сколько времени это займет, сказать точно не смогли.

"Вероятно, мы не сможем более точно оценить, когда мы начнем прокладку труб до конца января или начала февраля", - сказал он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Власти Польши выступили за полную остановку строительства Северного потока-2

2020-09-16 08:12 1419

Германия пытается отменить санкции США против строителей Nord Stream 2

2020-08-06 12:10 1766

Компания-оператор Nord Stream 2 пытается отменить решение Суда ЕС

2020-07-31 09:12 1631

Сенат США вводит санкции в отношении российского газопровода Северный поток - 2

2020-07-03 11:42 2501

Еще новости в разделе "Мир"

Что показали испытания на человеке вакцины Johnson & Johnson - побочные эффекты были...

2021-01-15 20:34 42

Строительство газопровода Nord Stream 2 снова заморожено на неопределенный срок

2021-01-15 18:31 91

Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев

2021-01-15 13:10 70

От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский

2021-01-15 10:41 77
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Что показали испытания на человеке вакцины Johnson & Johnson - побочные эффекты были... 2021-01-15 20:34 42
Строительство газопровода Nord Stream 2 снова заморожено на неопределенный срок 2021-01-15 18:31 91
Польские пограничники за год не впустили в страну почти 25 тысяч украинцев 2021-01-15 13:10 70
От осложнений COVID-19 умер режиссёр и худрук журнала Ералаш Борис Грачевский 2021-01-15 10:41 77