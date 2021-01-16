Украина Пересмотр тарифов на газ, в Кабмине предупредили, что будет с субсидиями: "Чтобы хватало на всех..."

2021-01-16 11:30 259

Украинцам объяснили, что будет с субсидиями после пересмотра тарифа на газ для населения

Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.

На фоне ограничения цен на газ до отметки в 6,99 грн/кубометр, он решил прокомментировать ситуацию с льготами для населения.

По словам Юрия Витренко, чтобы хватало на всех субсидий, была ограничена рыночная цена.

"Это рыночная мера с точки зрения того, что каждый поставщик, если он не хочет по такой цене продавать, может не поставлять, мы не принуждаем. Не хотите – не поставляйте. Тогда будет "поставщик последней надежды", это "Нафтогаз", а он без принуждения уже сказал, что по такой цене готов поставлять. Если бы не ограничили, то тогда, действительно, выплачивать субсидии, когда цена 11, 12, триллион долларов – государство не может. Эти ограничения как раз обеспечили, чтобы хватало субсидий для людей", - подчеркнул исполняющий обязанности главы Минэнерго в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали, что украинцам будут по-новому начислять субсидии на коммуналку.

Уже после Нового года в управлениях соцзащиты перестали принимать заявки на получение пособия по оплате коммуналки, подать их можно только тремя способами.

Теперь с 1 января бытовые потребители смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Дія" и в администрациях местных общин - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий.

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