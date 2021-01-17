Украина Субсидии под угрозой, у кого из украинцев могут забрать деньги: "если один из членов семьи..."

2021-01-17 13:00 154

Условия начисления субсидий на оплату коммуналки изменились с 1 января 2021 года, теперь не все смогут получить помощь от государства

Теперь на государственную помощь не могут рассчитывать украинцы, общая площадь жилья которых превышает 120 квадратных метров в многоквартирном доме или 230 квадратных метров в частном особняке.

Кроме того, на субсидию тоже можно не рассчитывать, когда один из членов домохозяйства владеет частным автомобилем, произведенным менее пяти лет назад.

Также на субсидии не стоит рассчитывать, если один из членов семьи в течение последнего года перед обращением за субсидией покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также какие-либо товары на сумму свыше 50 тысяч гривен.

О субсидиях могут забыть те, кто не вернул по требованию органа социальной защиты переплаты по предыдущей субсидии. К тому же государственную помощь не предоставят гражданам, которые имеют задолженность по алиментам свыше трех месяцев.

Также ранее сообщалось, что украинцам будут по-новому начислять субсидии на коммуналку.

Теперь с 1 января бытовые потребители смогут подать заявление на субсидию на официальном сайте Минсоцполитики, в государственном приложении "Дія" и в администрациях местных общин - там создали специальный отдел для приема документов на оформление социальных пособий.

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