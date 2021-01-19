Украина Украину накроет вторая волна морозов до минус 24, начнутся снегопады: названа дата

2021-01-19 17:00 6657

 

В Украине после сильных морозов наступит недолгая оттепель, после которой холода вернутся.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Морозы начнут ослабевать уже со среды, 20 января. Дневные температуры с 21 января установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус": от 5 до 7 градусов. В пятницу, 22 января, дневного "минуса" не ожидается ни в одном регионе Украины.

Однако холода вернутся в последнюю неделю января. Согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, с 26 января украинцев снова ждет резкое понижение температуры - до 15-18 градусов ниже нуля днем и 22-24 градусов мороза ночью - такая погода продержится до конца месяца.

Горбань подчеркнул, что 20 января, а также с 22 по 24 января в стране ожидаются снегопады. При этом, 24 января осадки будут наиболее обильными.

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