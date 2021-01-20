Украина Участникам прошлогодних беспорядков в Новых Санжарах вынесли приговоры

2021-01-20 11:15 161

В Полтавской области суд вынес решение по делам наиболее активных участников массовых беспорядков, произошедших в Новых Санжарах в феврале 2020 года, когда проходила эвакуация граждан Украины из эпицентра заражения коронавирусом - китайского города Ухань.

Как сообщает пресс-служба полиции, пятерых из 13 фигурантов, от действий которых пострадали правоохранители, осудили условно - до пяти лет лишения свободы с освобождением от отбывания реального наказания с испытанием в год. Суд учел возможность исправления осужденных без отбывания наказания. Еще четверых участников беспорядков, которых суд признал виновными в блокировании транспортных средств, и двух людей, причастных к хулиганским действиям, обязали заплатить штрафы.

Напомним, 20 февраля в санаторный комплекс Нацгвардии в Новых Санжарах в Полтавской области должны были прибыть украинцы и иностранные граждане, которых эвакуировали из охваченного коронавирусом китайского Уханя. Граждане должны были на территории санатории отбыть самоизоляцию из-за подозрения инфицирования коронавирусом.

Местные жители пытались перекрыть дорогу, разжигали костры и преграждали путь баррикадами. Разъяренные люди забрасывали полицию и автобусы камнями. История завершилась тем, что эвакуированные отбыли изоляцию и разъехались по домам, коронавирус ни у одного из них не обнаружили.

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Телефонные минеры сообщили о минировании почти двухсот детсадов Одессы 2021-01-20 12:14 77
Участникам прошлогодних беспорядков в Новых Санжарах вынесли приговоры 2021-01-20 11:15 161
фото Во Львовской области крупное ДТП с военными - много пострадавших 2021-01-20 10:11 259