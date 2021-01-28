Мир В Беларуси участника протестов приговорили к пяти годам лишения свободы

2021-01-28 13:44 56

Негуманный белорусский суд приговорил жителя Минска к пяти годам лишения свободы за якобы нападение на спецназовца на одной из акций протеста, сообщает Tut.by.

"Суд признал Виктора Борушко виновным в нанесении тяжких телесных повреждений лицу в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. 5 ч. 2 ст. 147 УК) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима", - сказано в сообщении.

Мужчине 32 года,он находится под стражей с 18 октября 2020 года. Его задержали после воскресного марша, избивали так, что он провел 12 дней в реанимации.

Сам Борушко говорит, что в день марша он бежал от силовиков. Его сбили с ног, и вместе с ним на землю упал омоновец, который получил перелом. При этом силовик утверждает в суде, что Борушко нанес ему удар ногой, что и вызвало перелом. Обвиняемый это отрицает.

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