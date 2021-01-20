Украина Перемирие на Донбассе было дважды нарушено гранатометным огнем сепаратистов

2021-01-20 08:39 42

За минувшие крещенские сутки на Донбассе зафиксировали всего два нарушения режима прекращения огня. Украинские военнослужащие на обстрелы противника открыли огонь, потерь среди личного состава ВСУ нет.

По данным штаба ООС, недалеко от Водяного, на Приазовье, сепаратисты открыли огонь в сторону позиций украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. При этом возле Южного противник вел огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами.

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