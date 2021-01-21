Политика документ Обнародован план работы первых 10 дней Джо Байдена - главные вопросы и действия

2021-01-21 10:39 161

В дополнение к принятым в день инаугурации решениям, администрация нового американского лидера Джо Байдена представила свой амбициозный план дополнительных действий в течение первых 10 дней пребывания у власти.

Как следует из документа, который обнародовал CNN, многие из будущих шагов, которые предпримет действующий президент, будут направлены на отмену политики его предшественника, Дональда Трампа.

Каждый день до конца месяца внимание политика будет сосредоточено вокруг определенной темы с набором соответствующих действий и директив.

В течение первых10 дней Байден займется решением таких вопросов:

21 января: Covid-19

22 января: Экономическая помощь

23-24 января: Выходные.

25 января: "Buy America" (национальное законодательство о закупках)

26 января: Капитал

27 января: Климат

28 января: Здравоохранение

29 января: Иммиграция

30-31 января: Выходные

В четверг, 21 января, тема первого полного дня президентства Байдена будет посвящена коронавирусу. Планируется издание шести президентских указов и одной директивы. Исполнительные указы включают такие пункты, как обзор цепочки поставок, дополнительный сбор данных и прозрачность, а также поддержку дополнительных исследований и поставок для лечения Covid-19.Директива президента призывает агентства "активизировать усилия по борьбе с COVID-19 во всем мире и повысить готовность к пандемии во всем мире".

Затем в пятницу, в день "Экономической помощи", будет два распоряжения. Одно руководит действиями агентства в отношении Medicaid, грантов Pell, пособий по программе SNAP и страхования от безработицы. Второе распоряжение восстановит права на ведение коллективных переговоров для федеральных служащих и инициирует действия по отмене указа бывшего президента Трампа, который дал Департаменту по управлению и бюджету и федеральным агентствам свободу действий для реклассификации ключевых ролей.

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