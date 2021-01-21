Коронавирус В Канаде еще на месяц продлили запрет на въезд для туристов и другие ограничения

2021-01-21 14:12 56

Власти Канады продлили запрет на так называемые необязательные поездки в страну еще на месяц. Данное решение озвучил министр безопасности страны Уильям Блэр.

Как сообщает Deutsche welle, ограничения на въезд будут действовать до 21 февраля. Эта мера была введена еще в марте 2020 года.

Те немногие, кому въезд в страну разрешен, должны провести на карантине 14 дней после прибытия. А перед поездкой им необходимо подтвердить отсутствие у себя коронавируса, сделав тест.

Напомним, по состоянию на сегодня в Канаде коронавирусом заразились около миллиона граждан. Население страны составляет 37,5 млн

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