Украина Владелица сгоревшего в Харькове дома престарелых оказалась на больничном, ее дом окружили копы

2021-01-21 19:30 84

Собственница частного дома престарелых в Харькове, где накануне во время пожара погибли 15 человек, находится на больничном, а возле ее жилища выставлены наряды полиции.

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, правоохранители решают вопрос о задержании владелицы частного дома, а также намерены задержать управляющего учреждения.

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан… Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - заявил Арсен Аваков.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.

"Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - сказал Аваков.

Напомним, сегодня в Харькове в доме престарелых "Золотое время" случилась трагедия: не менее 15 человек погибли во время пожара. 9 человек были спасены и доставлены в больницу.

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