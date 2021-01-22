Мир Экс-президент Трамп определился адвокатом для процедуры импичмента

2021-01-22 10:41 70

Экс-президент США Дональд Трамп решил, кто будет представлять его интересы в Сенате во время процедуры импичмента. 

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник, Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса.

Хотя Бауэрс не особо известен на национальной сцене, он также работал в Минюсте США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

Его якобы рекомендовал сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины, союзник Трампа.

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