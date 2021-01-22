Украина Пожар в харьковском доме престарелых: Зеленский объявил общенациональный траур

2021-01-22 14:14 77

Президент Украины заявил, что собирается объявить 23 января общенациональный траур в связи со смертельным пожаром в харьковском доме престарелых.

Владимир Зеленский выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в пожаре.

"Еще раз мои соболезнования всем, родным, близким людям, харьковчанам. К сожалению, причины приезда в Харьков последний год не очень хорошие. Но выясним эту ситуацию. И понимаем, что это очень серьезный вызов. И я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - сказал Зеленский во время брифинга с места трагедии, куда срочно прилетел.

Напомним, 21 января в Харькове загорелось двухэтажное здание, переоборудованное под дом престарелых, погибли люди.

Следователи Госбюро расследований возбудили дело по факту служебной халатности сотрудников ГосЧС, повлекшей пожар в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек.

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