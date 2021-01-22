Политика Третий день после инаугурации: в Конгресс США внесли представление об импичменте Байдену

2021-01-22 15:27 203

На третий день после инаугурации нового американского лидера республиканка Марджори Грин внесла в Палату представителей Конгресса США представление об импичменте президенту Джо Байдену.

"Президент Джо Байден не подходит для того, чтобы занимать пост президента. Его модель злоупотребления властью в качестве вице-президента президента Обамы является длительной и тревожной. Президент Байден продемонстрировал, что он сделает все возможное, чтобы выручить своего сына Хантера и наполнить карманы своей семьи деньгами от коррумпированных иностранных энергетических компаний", - говорится в заявлении Грин.

По данным The Hill, внесенные ею статьи обвиняют нового президента в злоупотреблении властью во время пребывания на посту вице-президента США.

Вероятность того, что предложение Грин по импичменту Байдена будет рассматриваться, очень низка, так как большинство в Палате представителей занимают демократы, которые его не поддержат.

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