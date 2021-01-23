Украина Снег, метели и гололедица. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды

2021-01-23 10:00 91

В большинстве западных областей Украины 25 января ожидается 5–10 см снега, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях –10–20 см, сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине 24–25 января ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупредил Укргидрометцентр на странице в Facebook 22 января.

"24–25 января на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, в западных областях – значительный дождь и мокрый снег. 25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях – значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В большинстве западных областей страны ожидается 5–10 см снега, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях –10–20 см.

"Погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях еще и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили в Гидрометцентре.

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