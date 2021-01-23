Тарифы на газ в Украине изменятся, известны новые цифры: "В феврале цена будет..."

Сумма в платежках на газ должна стать меньше для некоторых украинцев
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что для отдельной категории потребителей снизится сумма платежа за газ.
Так, в феврале цена будет снижена на 491 грн, а также удастся сэкономить еще 228 грн, ведь компании-монополисты не повысят тарифы. Об этом и.о. министра энергетики заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера", пишет РБК.
Как заявил Витренко, указанное касается домохозяйств, которые потребляют газ для индивидуального отопления. Эта категория населения считается более уязвимой к повышению цены на газ, поэтому сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 500 гривен. Вместо того, чтобы монополисты подняли цену для этих граждан и платежки были плюс 230 гривен.
Таким образом, экономия для каждого домохозяйства в месяц - 720 гривен.
Подобные разговоры служат лишь попыткой оттянуть или сгладить возможный социальный взрыв.
Пересмотра тарифов не будет прежде всего из-за ряда подписанных соглашений с международными партнерами, в которых говорится, что все коммунальные тарифы у нас будут рыночными.