Украина Представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню. Фанаты назвали ее "хитярой"

2021-01-23 13:30 98

 

Группа Go_A, которая в этом году представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", презентовала новую песню "Шум".

В новой видеоработе на песню участники группы в белых защитных костюмах и масках танцуют на фоне туманного города. Все это стало отсылкой к пандемии COVID-19.

Главным героем клипа стал фанат Go_A, которого пригласили на съемки сами участники группы. По сюжету, мужчина, тоскуя по общению с людьми, мечтает о возвращении к привычной жизни без дистанции. На мгновение его мечта осуществляется: и вот он уже танцует веснянку.

"Манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символично водим "ШУМ" как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все – не забывайте об этом и не забывайте ценить то, что имеем", – написано на официальной страничке группы в Instagram.

 Многие поклонники уже оценили работу Go_A: "Так это же хитяра", "Это шикарно. Мурашки так и идут по телу от музыки и пения", "Невероятно".
 
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