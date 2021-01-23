Представители Украины на "Евровидении" выпустили новую песню. Фанаты назвали ее "хитярой"

Группа Go_A, которая в этом году представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", презентовала новую песню "Шум".
В новой видеоработе на песню участники группы в белых защитных костюмах и масках танцуют на фоне туманного города. Все это стало отсылкой к пандемии COVID-19.
Главным героем клипа стал фанат Go_A, которого пригласили на съемки сами участники группы. По сюжету, мужчина, тоскуя по общению с людьми, мечтает о возвращении к привычной жизни без дистанции. На мгновение его мечта осуществляется: и вот он уже танцует веснянку.
"Манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символично водим "ШУМ" как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все – не забывайте об этом и не забывайте ценить то, что имеем", – написано на официальной страничке группы в Instagram.