Украина Украинцы жалуются на обслуживание негосударственным языком: детали

2021-01-24 12:00 98

Ровно неделю назад, 16 января, вся сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык. За это время языковому омбудсмену поступило практически 200 жалоб. Все они касались отказа общаться на украинском языке с посетителями или клиентами.

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.

Он рассказал, что за неделю получил 195 жалоб и обращений граждан, из-за того, что их не обслуживали на украинском языке.

Где зафиксировали больше всего жалоб

- Киев и Киевская область – 74;

- Львовская область – 17;

- Одесская и Харьковская область – по 12;

По словам языкового омбудсмена, меньше всего жаловались жители южных и восточных областей Украины.

Большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов. Таких жалоб насчитали 117.

О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, относительно размещения наружной рекламы на негосударственном языке – 25.

Еще 4 человека обратились из-за нарушения языкового законодательства в области образования.

Об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка заявили 3 человека.

Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.

«По просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон», - объяснил Креминь.

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