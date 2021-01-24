Украинцы жалуются на обслуживание негосударственным языком: детали

Ровно неделю назад, 16 января, вся сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык. За это время языковому омбудсмену поступило практически 200 жалоб. Все они касались отказа общаться на украинском языке с посетителями или клиентами.
Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь в Facebook.
Он рассказал, что за неделю получил 195 жалоб и обращений граждан, из-за того, что их не обслуживали на украинском языке.
Где зафиксировали больше всего жалоб
- Киев и Киевская область – 74;
- Львовская область – 17;
- Одесская и Харьковская область – по 12;
По словам языкового омбудсмена, меньше всего жаловались жители южных и восточных областей Украины.
Большинство обращений касались отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и сайтов интернет-магазинов. Таких жалоб насчитали 117.
О нарушении своих прав в сфере обслуживания заявили 34 гражданина, относительно размещения наружной рекламы на негосударственном языке – 25.
Еще 4 человека обратились из-за нарушения языкового законодательства в области образования.
Об использовании должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления негосударственного языка заявили 3 человека.
Граждане, среди прочего, просят разъяснить, обязаны ли представители сферы обслуживания предоставлять информацию о товарах и услугах на негосударственном языке по просьбе потребителя.
«По просьбе клиента, его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, кроме государственного, только в случае, если это приемлемо для обеих сторон», - объяснил Креминь.
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