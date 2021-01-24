Украина Украинцы массово останутся без пенсий уже в этом году, новые правила по стажу: "Нужно как минимум..."

2021-01-24 14:00 98

В Украине в ближайшем будущем сократится количество пенсионеров

Гражданам придется работать до 63 или 65 лет.

Согласно положением в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании", уже с 2022 года на пенсию смогут выйти только те украинцы, кто имеет не менее 29 лет стажа.

Хоть сейчас ужесточение правил большинство украинцев на себе не почувствовали, но уже через два года, когда в 60 лет пенсию будут получать только те, у кого есть 30 лет стажа, эту норму не сможет выполнить львиная доля работающих. Согласно расчетам Минсоцполитики, в 2028-м примерно половина (45%) всех 60-летних получать пенсию не будут из-за нехватки рабочего стажа.

Уже в 2021-м для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа.



Стоит отметить, что в марте текущего года планируется проведение современного пересчета пенсий и поднять их на 11%.

Повышение пенсий не коснется тех, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы. Кроме того, повышение не коснется украинцев, которые имеют существенные прибавки к пенсиям.

Как известно, с 1 декабря 2020 у трех миллионов украинских пенсионеров увеличились выплаты - из-за того, что вырос размер прожиточного минимума.

Согласно данным ПФУ, за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составил 3 410,60 гривен).

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