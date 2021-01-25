Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит на этой неделе - повестка дня парламента

2021-01-25 10:38 217

На этой неделе Верховная Рада Украины впервые в этом году проведет пленарное заседание. Как свидетельствует повестка дня парламента, за эти дни нардепы рассмотрят законопроект о референдуме, вопросы ликвидации налоговой милиции и реформирования СБУ, налог на доход от Google, а также усиление ответственности за нападения на журналистов.

Вторник, 26 января

В первый пленарный день нардепы намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Для включения в повестку дня и принятия решения о сокращении срока внесения альтернативных проектов предложен документ о государственной регистрации лекарственных средств под обязательства.

Также предложен проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

В первом чтении Рада рассмотрит совершенствование электронной формы документооборота в Верховной Раде Украины и усиления ответственности за совершение уголовных правонарушений против журналистов.

Ракже ВРУ рассмотрит проект постановления о мерах по введению электронного реестра листков нетрудоспособности и отмене трудовой книжки.

Среда, 27 января

Верховная Рада рассмотрит расширение круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу и проект закона о самоуправлении медицинских профессий в Украине.

Для рассмотрения в первом чтении предложены изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака. На повестке дня и налог на доход от Google, а также ряд "экологических" законопроектов. После заседания запланирована работа нардепов в комитетах, фракциях и группах.

Четверг, 28 января

В четверг в Раде рассмотрят закон о ликвидации налоговой милиции, реформу Службы безопасности Украины, а также закон о парламентской службе.

На повестке дня и проект закона о конституционной процедуре и премии Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

Пятница, 29 января

Пятница начнется с традиционного часа вопросов к правительству. В этот день нардепы определятся относительно рекламы электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах и повышении размеров пособия лицам рядового или начальствующего состава службы гражданской защиты. В повторном втором чтении рассмотрят ограничение оборота пластиковых пакетов на территории Украины.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков закроет четвертую сессию IX созыва.

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