Украина Нападение на украинского школьника в Париже - Зеленский потребовал найти и наказать виновных

2021-01-25 12:43 56

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на украинского подростка в Париже. Глава государства отметил, что этот случай его "не отпускает".

"То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня - украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие. И у них была цель - убивать, калечить", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Президент напомнил, что нападение на украинца было совершено, когда он возвращался из школы с друзьями.

Сейчас Юрий находится в больнице. Его состояние тяжелое, но медики не теряют надежды.

"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства", - подчеркнул президент.

Он добавил, посольство Украины во Франции "привлечено к этой ситуации".

"Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", - резюмировал он.

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