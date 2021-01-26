Украина В Кабмине назвали сроки введения техосмотра - будет обязательным для всех авто

2021-01-26 16:30 126

Законопроект об обязательном прохождении технического осмотра владельцами автотранспорта в Украине должен быть принят, поскольку является частью требований в имплементационных документах с Европейским союзом.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, принятие этого законопроекта составит почти 20% от обязательств Украины по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, которые касаются, в частности, экологических норм.

"Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов", - объяснил министр.

По словам министра, такой механизм работает в Европе, где по результатам технического осмотра даже выдают видео, на котором инженер-лаборант проверяет все показатели и называет замечания. При этом существует ответственность владельца или пользователя машины, если будут обнаружены какие-то неисправности, а он их не устроил и из-за этого попал в дорожно-транспортное происшествие.

"В некоторых странах за это даже предусмотрена уголовная ответственность, потому что человек фактически рискует не только собственной жизнью и здоровьем, но и других", - подчеркнул министр.

Владислав Криклий заметил, что негативную реакцию и сопротивления населения вызывает воспоминание о Госавтоинспекции, когда там были сплошные очереди и справку о прохождении техосмотра приходилось покупать.

"Так не должно быть. Мы должны получить контроль и доступ к информации относительно технического и экологического состояния транспортных средств", - подчеркнул он.

Существуют предложения о том, чтобы ввести в действие законопроект постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения.

"Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять", - сообщил подробности министр.

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