Украина Часть Украины накроют снегопады и дожди, на дорогах будет опасно: прогноз синоптика

2021-01-26 21:00 35

 

В среду, 27 января, в Украине ожидаются сложные погодные условия - страну накроет новый циклон, который принесет с собой сильный ветер и осадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, хуже всего погода будет в центральных областях и на юго-западе страны.

"Потянется крыло циклона через Полтавскую к Сумской области. Вечером 27-го января и ночью 28-го января циклон… подчинит себе еще и практически все северные области. Итак, местами небольшие осадки или просто облачно - это будет в западных областях и на юго-востоке. На остальной территории Украины - сложная ветреная погода со снегопадами или дождями, в зависимости от температуры воздуха", - отметила синоптик.

Диденко призвала водителей быть очень осторожными и взять все необходимое в авто. Она добавила, что температура воздуха днем будет на уровне -1-3 градусов, на востоке - +3+7 градусов. На юге теплее - до +10 градусов.

В Киеве 27-го января будет облачно, прохладно, днем около нуля. Циклон, скорее всего, затронет столицу снегом или поздно вечером, или уже ночью и утром 28-го января.

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