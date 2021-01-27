Украина Спасатели предупредили о резком ухудшении погодных условий - к чему готовиться

2021-01-27 08:39 154

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий. В Украине ожидаются мокрые снегопады и шквальный ветер.

"По прогнозу Укргидрометцентра, 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", – сообщает пресс-служба ГосЧС.

В южных областях Украины прогнозируют сильные порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению энергообеспечения населенных пунктов, а также к усложнению обстановки на дорогах.

Напомним, днем ранее стихия уже дала о себе знать. По состоянию на утро 27 января, в Украине из-за ухудшения погодных условий были обесточены 117 населенных пунктов в 5 областях.

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