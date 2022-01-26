Политика США пригрозили Беларуси: за помощь Москве при вторжении в Украину НАТО примет меры

2022-01-26 13:12

США вместе с союзниками примут меры против Беларуси, если ее территория будет использована для вторжения в Украину.

"Мы также дали понять Беларуси, что в случае, если она позволит использовать свою территорию для нападения на Украину, она столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа также отметил, что если вторжение будет происходить из Беларуси и если российские войска на постоянной основе будут размещены на ее территории, НАТО может потребоваться пересмотреть свою собственную расстановку сил в странах, граничащих с Беларусью.

Напомним, в Беларусь прибыли новые эшелоны с вооружением и военной техникой РФ.