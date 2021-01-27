Украина Новые тарифы в Украине: Стала известна реальная цена на газ для населения в феврале

2021-01-27 10:38 455

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином.

"В феврале в рамках тарифного плана Месячный цена голубого топлива - 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цены за счет минимальной собственной наценки", - сообщили сегодня в пресс-службе Нафтогаза.

В Нафтогазе также утверждают, что открытый рынок газа продолжает работать и в компании стараются предложить пользователям лучшую цену.

Напомним, ранее Кабмин Шмыгаля вернул полномочия по госрегулированию тарифов на газ. Была утверждена предельная цена на газ - до конца отопительного сезона она должна быть не выше 6,99 гривен за куб.

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