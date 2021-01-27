Украина Украинцам раздадут по 150 тысяч, кому предназначены заоблачные выплаты: "Деньги могут выделить..."

2021-01-27 21:00 238

Украинцам рассказали, кто может рассчитывать на выплаты в размере 150 тысяч от государства

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Речь идет о денежных грантах, которые государство планирует выделять трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.

По его словам, мигранты могут претендовать на гранты в размере 150 тысяч гривен при условии: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.

"Каждый может получить до 150 тыс. грн, чтобы открыть собственное дело. Важным условием является то, что человек должен вложить собственные средства в размере не меньше, чем предоставляет государство", - подчеркнул Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Деньги могут выделить:

украинцу, который не менее года работал за границей;

готовому открыть собственный бизнес и потратить на него не меньше чем получит от государства;

имеющему 10 лет стажа. Если нет стажа в 10 лет, то бесплатный грант получит нельзя. В таком случае государство предлагает беспроцентный кредит на пять лет. Кроме того, участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.

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