Украина Из Украины пытались вывезти в Польшу рекордное количество старинных драгоценностей

2021-01-29 10:14 112

На украинско-польской границе изъяли настоящий клад, у контрабандистов конфисковано рекордное количество раритетов и ценностей.

"Сотрудники Галицкой таможни совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины обнаружили более 4,5 тыс. раритетов. Купюры, медали, монеты, старинные часы и бижутерию обнаружили при проведении таможенного контроля в пункте пропуска "Краковец - Корчева" (Львовская обл.). Незаконно перевезти эти вещи из Польши в Украину пытался водитель микроавтобуса, 36-летний гражданин Украины", -  сообщили в Гостаможенной службе.

По словам водителя, разумеется, он к эти ценностям отношения якобы никакого не имеет. Перевезти через границу этот товар за вознаграждение предложил ему какой-то неизвестный мужчина. 

"В трех хозяйственных сумках были коробки, в которых и находился "настоящий клад": более двух тысяч монет разных номиналов и производителей, 140 шт. изделий бижутерии (булавки, браслеты, бусы), старинные наручные и карманные часы, почти 2,5 тыс. банкнот различных стран и номиналов, а также более 200 монет в футлярах. Отдельные вещи датированы XIX-ХХ вв. Есть предметы из драгоценных металлов, о чем свидетельствуют отпечатки пробы", - рассказали таможенники.

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