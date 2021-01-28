Масштабная индексация пенсий, кто получит надбавки в 800 гривен: "Если пенсионеры проживают..."

В Раде рассказали, кто из пенсионеров может претендовать на новые доплаты в 2021 году
Нюансы в эфире Украина 24 раскрыла нардеп Евгения Кравчук.
По ее словам, на 2021 году запланирована индексация выплат и предусмотрены доплаты для некоторых категорий пенсионеров.
"Индексация пенсий обязательна ежегодно, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году - около 11%. Также надо выровнять несправедливость по отношению к людям, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - заявила Кравчук в эфире телеканала.
Она напомнила, что каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля 2021 года будут получать те, кому 75-80 лет - плюс 400 грн к ежемесячной выплате.
То есть, если пенсионеры проживают одни, то им предназначена эта надбавка.
Украинцы своеобразно отреагировали на заявление Евгении Кравчук и отметили, что теперь в Украине массово начнут оформлять развод бабушки и дедушки, дабы получить дополнительные 800 гривен от государства.
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире