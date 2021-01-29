Украина Провокации на Донбассе: За сутки сепаратисты три раза открывали огонь по позициям ВСУ

2021-01-29 10:41 35

За минувшие сутки на Донбассе сепаратисты трижды нарушили "режим тишины", применив оружие запрещенных калибров.

По данным штаба ООС, боевики обстреляли позиции вблизи Водяного из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Возле Катериновки огонь открывался из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - говорится в сообщении.

Раненых и погибших в результате вражеских обстрелов среди украинских военных нет.

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