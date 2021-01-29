Украина Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания

2021-01-29 13:45 147

В Кабмине назвали незаконным решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым в 2019 году было принято Новое украинское правописание, сообщает 112.ua.

"Хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и планируем обжаловать его в апелляционной инстанции", - заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

На сайте Суда сообщается, что "в ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов".

Напомним, 28 января столичный окружной суд отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания. Отмечается, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

Решение ОАСК еще не вступило в силу, поскольку стороны имеют право на апелляционное обжалование в течение 30 дней.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Рада приняла закон о начале массовой вакцинации украинцев - Кабмин сможет регистрировать препараты

2021-01-28 12:14 273

Январский локдаун в Украине: В Кабмине озвучили первые результаты усиления карантина

2021-01-22 12:43 469

Кадровый вопрос: Уволенного сегодня замминистра может заменить Сергей Нижинский, юрист-международник с безупречной репутацией

2021-01-21 13:27 2058

Кабмин Шмыгаля вернул себе полномочия по прямому управлению энергетикой

2021-01-20 13:45 182

Еще новости в разделе "Украина"

На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов

2021-01-29 16:33 175

Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания

2021-01-29 13:45 147

По индексу коррупции Украина заняла 117-е место в мире из 180 возможных

2021-01-29 12:15 182

КАРТА Сегодня Украину снова накроют мокрые снегопады, дороги станут крайне опасными

2021-01-29 11:40 140
Все статьи раздела "Украина"

Украина

На пенсию придется копить самому: в Кабмине хотят получить от украинцев еще 30-40 миллиардов 2021-01-29 16:33 175
Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания 2021-01-29 13:45 147
По индексу коррупции Украина заняла 117-е место в мире из 180 возможных 2021-01-29 12:15 182
КАРТА Сегодня Украину снова накроют мокрые снегопады, дороги станут крайне опасными 2021-01-29 11:40 140