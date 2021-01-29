Украина Кабмин намерен оспорить решение Окружного суда Киева по отмене нового правописания

2021-01-29 13:45 147

В Кабмине назвали незаконным решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства, которым в 2019 году было принято Новое украинское правописание, сообщает 112.ua.

"Хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и планируем обжаловать его в апелляционной инстанции", - заявила заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

На сайте Суда сообщается, что "в ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов".

Напомним, 28 января столичный окружной суд отменил постановление Кабинета министров 2019 года, которое ввело в действие новую редакцию правил украинского правописания. Отмечается, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание, поскольку подобное просто не является его компетенцией.

Решение ОАСК еще не вступило в силу, поскольку стороны имеют право на апелляционное обжалование в течение 30 дней.

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