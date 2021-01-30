Украина Молодым украинцам выплатят по 100 тысяч гривен, в Раде раскрыли главные условия: "Чтобы получить деньги..."

2021-01-30 14:00 175

Стало известно, кто из украинцев в случае утверждения законопроекта сможет получить 100 тысяч гривен

Речь идет о 30 выплатах в размере 100 тысяч гривен для тех украинцев, которые получат лучшие результаты ВНО.

Такой проект постановления был утвержден в пятницу, 29 января, народными депутатами.

Но в документе прописаны определенные условия, при которых талантливые украинские абитуриенты могут претендовать на такие выплаты.

В частности, чтобы получить деньги от государства в размере 100 тысяч, нужно:

иметь суммарно не менее 790 баллов за 4 предмета (учитываются наилучшие результаты);

составить минимум 1 из 4 предметов на 200 баллов;

быть выпускником средней школы 2021-го года;

заключить договор с вузами Украины.

Ранее мы рассказывали о выплатах украинцам по 150 тысяч гривен.

Речь идет о денежных грантах, которые государство планирует выделять трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.

По словам Дениса Шмыгаля, мигранты могут претендовать на гранты в размере 150 тысяч гривен при условии: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.

Деньги могут выделить:

украинцу, который не менее года работал за границей;

готовому открыть собственный бизнес и потратить на него не меньше чем получит от государства;

имеет 10 лет стажа.

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