Молодым украинцам выплатят по 100 тысяч гривен, в Раде раскрыли главные условия: "Чтобы получить деньги..."

Стало известно, кто из украинцев в случае утверждения законопроекта сможет получить 100 тысяч гривен
Речь идет о 30 выплатах в размере 100 тысяч гривен для тех украинцев, которые получат лучшие результаты ВНО.
Такой проект постановления был утвержден в пятницу, 29 января, народными депутатами.
Но в документе прописаны определенные условия, при которых талантливые украинские абитуриенты могут претендовать на такие выплаты.
В частности, чтобы получить деньги от государства в размере 100 тысяч, нужно:
Ранее мы рассказывали о выплатах украинцам по 150 тысяч гривен.
Речь идет о денежных грантах, которые государство планирует выделять трудовым мигрантам на открытие собственного бизнеса в Украине.
По словам Дениса Шмыгаля, мигранты могут претендовать на гранты в размере 150 тысяч гривен при условии: они должны за счет собственных средств удвоить капитал и потратить его на открытие бизнеса.
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