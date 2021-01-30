Украина Кабмин одобрил досрочный выход на пенсию в нескольких случаях

2021-01-30 14:30 518

На заседании 27 января Кабинет министров одобрил законопроект, касающийся пенсий. Если его примут, то у двух категорий украинцев появится возможность уйти на пенсию раньше, чем положено по возрасту.

Власти хотят разрешить выходить на пенсию на полтора года раньше, чем положено по возрасту, тем, кто попал под сокращения.

Данное нововведение намерены ввести в целях экономии. По данным расчетов, если после сокращения работники предпенсионного возраста обратятся в центры занятости, то будут получать пособие свыше 5 000 гривен, а при выходе на пенсию, - приблизительно 3500 гривен.

Кроме этого на досрочную пенсию смогут рассчитывать и родители, ухаживающие за детьми с редкими заболеваниями, не входящими в список, дающий право на получение инвалидности.

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