Новые тарифы на газ, как изменятся суммы в платежках: «С 1 февраля будет...»

Тариф на газ в Украине будет снижен с 1 февраля
Со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за кубометр тогда как сейчас цена доходит до более 9 грн за куб.
Только газовая плита:
3,28 кубометра на человека.
Раньше было 88,56 грн, с 1 февраля - 65,8 грн.
Только газовая плита, но без горячей воды:
5,39 кубометров на человека.
Было: 145,3 грн, будет: 113 грн.
Есть газовая плита и газовая колонка: 10,49 кубометра на человека.
Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов):
Было: 5400 грн, будет: 4194 грн.
Однако такие тарифы будут действовать временно. Уже с апреля вернутся рыночные цены. Сейчас разница между максимальным и минимальным тарифом составляет 41%. Ожидается, что со временем конкуренция должна привести к тому, что цены выровняются.