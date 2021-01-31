Украина Новые тарифы на газ, как изменятся суммы в платежках: «С 1 февраля будет...»

2021-01-31 12:30 959

 

Тариф на газ в Украине будет снижен с 1 февраля

Со следующего месяца все будут платить по 6,99 грн за кубометр тогда как сейчас цена доходит до более 9 грн за куб.

Только газовая плита:

3,28 кубометра на человека.

Раньше было 88,56 грн, с 1 февраля - 65,8 грн.

Только газовая плита, но без горячей воды:

5,39 кубометров на человека.

Было: 145,3 грн, будет: 113 грн.

Есть газовая плита и газовая колонка: 10,49 кубометра на человека.

 Было: 283,2 грн, будет: 219,9 грн.

Отопление в доме 100 квадратов (при потреблении 600 кубов):

Было: 5400 грн, будет: 4194 грн.

Однако такие тарифы будут действовать временно. Уже с апреля вернутся рыночные цены. Сейчас разница между максимальным и минимальным тарифом составляет 41%. Ожидается, что со временем конкуренция должна привести к тому, что цены выровняются.

 Отметим, также, что сейчас любой потребитель может сменить поставщика. Но пока такой возможностью воспользовались только около 7% семей.
 
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, снизила максимальный тариф на распределение (доставку) газа до 1,79 гривны за кубометр.
 
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