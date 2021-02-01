МИД РФ обвинил США в организации массовых протестов в поддержку Навального

МИД России заявил, что власти США поощряют несанкционированные митинги на ее территории в рамках американской стратегии сдерживания РФ.
"Валовое вмешательство США во внутренние дела России - это такая же устоявшаяся правда, как их "поддельные" фейковые новости и призывы к несанкционированным действиям интернет-платформ, контролируемых Вашингтоном", - отметили в российском МИД.
В связи с этим официальная Москва призвала Соединенные Штаты прекратить все вмешательства во внутренние дела иностранных государств.
В постскриптуме авторы поста подчеркнули, что протесты в РФ несанкционированные.
"P.S. Админам: "Митинги", о которых вы как профессиональные дипломаты так незаметно заботитесь, не "расписаны", а не санкционированы", - уточнили в российском МИД.
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