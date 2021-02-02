Украина Из-за январских морозов рекордно упали запасы газа и угля в хранилищах Украины

2021-02-02 08:12

Объем газа в подземных хранилищах Украины (ПХГ) по состоянию на 30 января снизился до 21 198 млн куб. м.

Как свидетельствуют оперативные данные Оператора ГТС 1 февраля, только за прошедшие сутки из ПХГ выкачали 78,5 млн куб. м газа.

При этом в Украину за сутки поступило почти 3,6 млн кубов газа. Весь этот объем был получен из Словакии. Из Польши и Венгрии газ не поступал. При этом собственная добыча газа в сутки составила 54,3 млн куб. м газа.

В январе из-за сильных морозов Украине пришлось прибегнуть к рекордным за три года отборам газа из подземных хранилищ, в которых накануне отопительного сезона было накоплено свыше 28 млрд кубов газа.

На фоне похолодания в Укрэнерго заявили о критической нехватке угля. Менее чем за три месяца запасы угля на складах теплоэлектростанций упали в 5,2 раза.

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