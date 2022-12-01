Экономика Нафтогаз Украины обратился к США с предложением выделить дополнительные объемы газа

2022-12-01 10:27

Глава правления НАК Нафтогаз-Украина Алексей Чернышев обратился к Агентству США по международному развитию (USAID) для происхождения зимы. Об этом он сообщил в Facebook.

"Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) в новой роли - провел встречу с Эрин МакКи, главой USAID - US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое - дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона!", - заявил Чернышев.

Также поднимался вопрос по поставкам метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.

Ранее стало известно, что Норвегия выделила почти $200 млн на газ Украине. Платежи будут производиться напрямую европейским поставщикам газа.

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